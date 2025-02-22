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На нескольких улицах в Ростове будут отключать воду 25 и 26 февраля

Жителей Ростова предупредили об отключениях воды на следующей неделе.
Источник: Комсомольская правда

На следующей неделей в Ростове-на-Дону в течение двух дней будут отключать воду. Об этом предупреждает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

С 8:30 25 февраля до полуночи 26 февраля подачу воды ограничат в пределах переулка Автобусного — улицы Нансена — переулка Таманского — переулка Агрегатного.

С 8:30 до 23 часов 26 февраля водоснабжения не будет в границах: улица Дудинская — улица Днепропетровская — улица Донская — улица Озерная — переулок Горный, в том числе детский сад № 19 в переулке Изумрудном.

Временные отключения будут связаны с техническими работами на коммуникациях.