На нескольких улицах в Ростове будут отключать воду 25 и 26 февраля

На следующей неделей в Ростове-на-Дону в течение двух дней будут отключать воду. Об этом предупреждает пресс-служба АО «Ростовводоканал».
С 8:30 25 февраля до полуночи 26 февраля подачу воды ограничат в пределах переулка Автобусного — улицы Нансена — переулка Таманского — переулка Агрегатного.
С 8:30 до 23 часов 26 февраля водоснабжения не будет в границах: улица Дудинская — улица Днепропетровская — улица Донская — улица Озерная — переулок Горный, в том числе детский сад № 19 в переулке Изумрудном.
Временные отключения будут связаны с техническими работами на коммуникациях.