В Волгограде разбирают бывший «МАН» на площади Павших Борцов

Павильон на улице Гоголя в Волгограде, известный как бывший магазин «МАН», второй день разбирают по частям. Давно обещанный властями демонтаж здания все же начался. Накануне оттуда пришлось съехать предпринимателям, которые только недавно отремонтировали помещения и открыли здесь заведения общепита. Строители уже вынесли все рамы и разбирают крышу павильона.
Судьбу павильона решают уже не первый год. Бизнесмен Руслан Горшков купил эту постройку в 2021 году, а уже в 2023-м Арбитражный суд потребовал собственника добровольно снести здание, но он этого не сделала. Недавно глава Центрального района заявила, что администрация возьмет демонтаж здания, которое не включено в схему размещения нестационарных объектов, на себя.
Напомним, глава района Валерия Кроман говорила, что на месте снесенного объекта ничего строить не будут — там просто благоустроят пешеходную зону и постелют газон.