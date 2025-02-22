В Волгограде разбирают бывший «МАН» на площади Павших Борцов

Судьбу павильона решают уже не первый год. Бизнесмен Руслан Горшков купил эту постройку в 2021 году, а уже в 2023-м Арбитражный суд потребовал собственника добровольно снести здание, но он этого не сделала. Недавно глава Центрального района заявила, что администрация возьмет демонтаж здания, которое не включено в схему размещения нестационарных объектов, на себя.