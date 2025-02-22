В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Согласно прогностическим картам Гидрометцентра России, в Волгоградской области введен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено из-за сильного ветра — местами скорость его порывов может достигать 15−20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 00.00 24 февраля.
В связи с этим жителям региона рекомендуется соблюдать все необходимые меры предосторожности. В частности, в ветреную погоду на улице стоит обходить шаткие конструкции и слабо укрепленные рекламные щиты. А водителям лучше оставлять свои автомобили в гараже. Если такой возможности нет — транспортное средство лучше всего припарковать подальше от деревьев и зданий.