Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Предупреждение будет действовать до начала новой рабочей недели.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°

Согласно прогностическим картам Гидрометцентра России, в Волгоградской области введен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено из-за сильного ветра — местами скорость его порывов может достигать 15−20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 00.00 24 февраля.

В связи с этим жителям региона рекомендуется соблюдать все необходимые меры предосторожности. В частности, в ветреную погоду на улице стоит обходить шаткие конструкции и слабо укрепленные рекламные щиты. А водителям лучше оставлять свои автомобили в гараже. Если такой возможности нет — транспортное средство лучше всего припарковать подальше от деревьев и зданий.