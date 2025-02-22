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Гроссмейстер из Ростовской области одержал победу над соперником из Венгрии

Гроссмейстер Андрей Есипенко из Ростовской области одержал победу на международном турнире.

Источник: Комсомольская правда

Гроссмейстер Андрей Есипенко из Ростовской области одержал победу над соперником из Венгрии Рихардом Раппортом. Этой новостью в своем телеграм-канале поделился врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

— В международном шахматном турнире член сборной России Андрей Есипенко одолел гроссмейстера из Венгрии Рихарда Раппорта. Поединок проходил на Дону, — сообщил Юрий Слюсарь.

В классических шахматах участники партии сразились вничью. Победитель определился в «блице». Андрей Есипенко выиграл досрочно со счетом 13:7.