В Ростове сняли на видео жестокое истязание мужчины, полиция уже начала проверку

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону начали проверять информацию о жестоком истязании беспомощного мужчины. Об этом вечером 22 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, правоохранители узнали о произошедшем в соцсетях, после публикации видео.
— На записи неизвестные применяют физическое насилие в отношении мужчины. Сейчас устанавливаются круг причастных и обстоятельства случившегося, — рассказали в полиции.
Добавим, в соцсетях люди утверждают, что издевательства были сняты на камеру в одном из заброшенных зданий. Изверги применяли палки, обливали человека краской и при этом смеялись.