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В Ростове сняли на видео жестокое истязание мужчины, полиция уже начала проверку

В Ростове начали проверку после видео с издевательствами над беспомощным мужчиной.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону начали проверять информацию о жестоком истязании беспомощного мужчины. Об этом вечером 22 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, правоохранители узнали о произошедшем в соцсетях, после публикации видео.

— На записи неизвестные применяют физическое насилие в отношении мужчины. Сейчас устанавливаются круг причастных и обстоятельства случившегося, — рассказали в полиции.

Добавим, в соцсетях люди утверждают, что издевательства были сняты на камеру в одном из заброшенных зданий. Изверги применяли палки, обливали человека краской и при этом смеялись.