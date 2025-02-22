«Утверждать, что она больна бешенством, можно только по факту отлова». Главный ветврач прокомментировал ситуацию с лисой, которую заметили в Крупках

Он заметил, что на сегодняшний день нет ответов на вопросы, куда ушло животное, заблудилось ли оно или их несколько. Горбун акцентировал внимание на том, что имеется четкий план действия в случае обнаружения подозрительного животного. По его словам, после поступления информации в ЖКХ от граждан о факте нахождения лисы или же другого животного на улице, специалисты выезжают на место, с помощью спецсредств отлавливают животное и передают в ветеринарную службы района.