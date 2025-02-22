«Утверждать, что она больна бешенством, можно только по факту отлова». Главный ветврач прокомментировал ситуацию с лисой, которую заметили в Крупках

Главный ветеринарный врач Крупского района Леонид Горбун отреагировал на ситуацию с лисой, которая выбегает на дорогу или же бросается под машины в Крупках, пишет интернет-портал МЛЫН.BY.
— На сегодняшний день ситуация такова: лису видели в городе, но утверждать, что она больна бешенством, можно только по факту отлова и лабораторного подтверждения заболевания, — заявил главный ветврач.
Он заметил, что на сегодняшний день нет ответов на вопросы, куда ушло животное, заблудилось ли оно или их несколько. Горбун акцентировал внимание на том, что имеется четкий план действия в случае обнаружения подозрительного животного. По его словам, после поступления информации в ЖКХ от граждан о факте нахождения лисы или же другого животного на улице, специалисты выезжают на место, с помощью спецсредств отлавливают животное и передают в ветеринарную службы района.
— Материал направляется на исследование в лабораторию. Если результат заболевания бешенством дикого животного подтверждается, то мы принимаем карантинные меры. Если результат отрицательный — можно не волноваться, — отметил главный ветеринарный врач.
Он допустил, что лиса, которую видели на улицах Крупок, могла просто искать себе еду. Горбун напомнил, что единственной мере по предупреждению распространения в регионах является вакцинация.
— Населению нужно понимать, что прививать домашних питомцев раз в год против бешенства — обязательно.
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