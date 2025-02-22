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В Батайске спасли неизвестное животное, застрявшее между решеткой и окном

Неизвестное животное, похожее на лису и собаку, спасли в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

На улице Кирова в Батайске спасли неизвестное животное, похожее одновременно на лису и собаку. Об этом рассказали в соцсетях.

Оказалось, что зверек застрял между решеткой и окном. Сначала четырехлапый гость почти не двигался, но, когда его начали вытаскивать, проявил некоторую активность.

На спасение ушло не так много времени, однако перед этим потребовалось ненадолго перемотать тряпкой мордочку животного. В итоге все закончилось благополучно.

В одной из групп VK рассказали, что спасение провели зооволонтеры. Кого именно освободили из металлических прутьев, неизвестно. Некоторые предполагают, что это могла быть енотовидная собака.