В Севастополе открылся анатомический театр

По его словам, новое здание стало одним из корпусов Севастопольского государственного университета, где смогут обучаться будущие врачи, а также студенты других направлений, которым необходимо знать анатомию человека в своей будущей специальности.
«Анатомический театр возвели за полгода по программе “Приоритет 2030”. Здесь расположили два зала для практической работы и лекций. У студентов здесь будут проходить занятия по классической анатомии, оперативной хирургии, топографической анатомии», — сообщил он в Telegram-канале.
Развожаев напомнил, что институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения работает с 2023 года. Здесь готовят докторов, в том числе, по целевому набору, — по 50 в год.
«После вуза они придут работать в городские поликлиники и больницы. На медицинской кафедре сейчас учатся 280 студентов по направлениям: лечебное дело, медицинская кибернетика, медицинская биофизика и сестринское дело», — заключил губернатор.