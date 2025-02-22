В Севастополе открылся анатомический театр

«Анатомический театр возвели за полгода по программе “Приоритет 2030”. Здесь расположили два зала для практической работы и лекций. У студентов здесь будут проходить занятия по классической анатомии, оперативной хирургии, топографической анатомии», — сообщил он в Telegram-канале.