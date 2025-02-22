Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе открылся анатомический театр

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе на базе института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ открылся анатомический театр. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, новое здание стало одним из корпусов Севастопольского государственного университета, где смогут обучаться будущие врачи, а также студенты других направлений, которым необходимо знать анатомию человека в своей будущей специальности.

«Анатомический театр возвели за полгода по программе “Приоритет 2030”. Здесь расположили два зала для практической работы и лекций. У студентов здесь будут проходить занятия по классической анатомии, оперативной хирургии, топографической анатомии», — сообщил он в Telegram-канале.

Развожаев напомнил, что институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения работает с 2023 года. Здесь готовят докторов, в том числе, по целевому набору, — по 50 в год.

«После вуза они придут работать в городские поликлиники и больницы. На медицинской кафедре сейчас учатся 280 студентов по направлениям: лечебное дело, медицинская кибернетика, медицинская биофизика и сестринское дело», — заключил губернатор.