Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсий

Ее слова подтверждают те, кто много лет занимается экскурсионной деятельностью. К примеру, гид, блогер и историк Екатерина Солнце, которая 10 лет проработала в Ливадийском дворце, а затем ушла в частный экскурсионный бизнес, отметила, что именно в Ялте возникли первые экскурсии в Российской империи, и с тех пор регион отличается экскурсионной активностью.