Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератора

«Сегодня днем мы привезли еще два дополнительных дизель-генераторных установки по 630 кВт. На данный момент по Фиоленту отключенных потребителей нет», — написал Развожаев в своем Telegram.
По его данным, для снижения нагрузки на сети и оптимизации схемы электроснабжения «102-й ПЭС» правительство задействовало в работе на Фиоленте 10 дополнительных резервных источников питания суммарной мощностью больше 6 МВт.
«Организована постоянная заправка дизель-генераторов топливом. Они включаются по мере роста нагрузки. Минимум семь установок в вечерний пик всегда находятся в работе», — подчеркнул глава региона.
6 февраля в связи с резким похолоданием и ростом потребления в этом районе вышло из строя сразу две подстанции. Последствия аварии были ликвидированы, однако чтобы избежать такой ситуации в будущем, потребовалось ввести жесткие графики веерных отключений. По словам губернатора, люди жалуются на их несоблюдение, поскольку мощностей 102-й линии не хватает для обеспечения этих работ.
16 февраля жители Фиолента обратились с жалобой в Следственный комитет на отсутствие тепла в домах в связи с беспорядочными отключениями электричества.
Проблема сверхнормативного потребления электроэнергии в этом районе Севастополя существует уже давно, сообщил Развожаев. Он напомнил, что электроснабжением этого района занимается две организации, которые не подчиняются правительству города — это 102-я сеть Министерства обороны и частная компания «Севастопольэнерго».