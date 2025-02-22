Компания xAI проведет расследование после призыва ИИ Grok казнить Трампа

Разработка Grok, которая работает с текстами, ведется с 2023 года, тогда же была создана xAI. Чат-бот доступен для премиум-подписчиков соцсети Х, которой владеет Маск. Бизнесмен ранее отметил, что его ИИ имеет доступ к «информации в режиме реального времени через платформу Х, что является огромным преимуществом перед другими программами», а также умеет создавать тексты с сарказмом и юмором.