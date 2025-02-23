Что можно и нельзя делать на Прохора Весновея 23 февраля на поворотный день

Православная церковь 23 февраля вспоминает святого Прохора Печерского. В народе отмечают день Прохора. Существует также название Весновей, возникшее из-за того, что 23 февраля считался поворотным днем, так как приближалась весна.
Что нельзя делать 23 февраля
Не рекомендуется обманывать, вводить в заблуждение, преувеличивать. Согласно приметам, темные силы начнут устраивать проблем тем, кто ослушается запрета. Нельзя посторонним людям рассказывать о своей жизни, так как подобное может спровоцировать ссоры с родными. Не стоит одалживать соль. Это грозит финансовыми проблемами. К слову, женщинам запрещено 23 февраля дарить своим мужчинам часы, а также ножи. Предки верили, что это может привести к разрыву отношений или же к разводу.
Что можно делать 23 февраля
По традиции, 23 февраля следует начинать лечить болезни. Считалось, что от них можно избавиться навсегда. А еще в ночь на 23 февраля снятся точные сны.
Согласно приметам, яркий месяц предупреждает о грозах в скором времени. В том случае, если на протяжении семи дней будет мороз, то ждали теплый март.