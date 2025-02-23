Что можно и нельзя делать на Прохора Весновея 23 февраля на поворотный день

Не рекомендуется обманывать, вводить в заблуждение, преувеличивать. Согласно приметам, темные силы начнут устраивать проблем тем, кто ослушается запрета. Нельзя посторонним людям рассказывать о своей жизни, так как подобное может спровоцировать ссоры с родными. Не стоит одалживать соль. Это грозит финансовыми проблемами. К слову, женщинам запрещено 23 февраля дарить своим мужчинам часы, а также ножи. Предки верили, что это может привести к разрыву отношений или же к разводу.