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Что можно и нельзя делать на Прохора Весновея 23 февраля на поворотный день

День Прохора Весновея, или поворотный день отмечают 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 23 февраля вспоминает святого Прохора Печерского. В народе отмечают день Прохора. Существует также название Весновей, возникшее из-за того, что 23 февраля считался поворотным днем, так как приближалась весна.

Что нельзя делать 23 февраля

Не рекомендуется обманывать, вводить в заблуждение, преувеличивать. Согласно приметам, темные силы начнут устраивать проблем тем, кто ослушается запрета. Нельзя посторонним людям рассказывать о своей жизни, так как подобное может спровоцировать ссоры с родными. Не стоит одалживать соль. Это грозит финансовыми проблемами. К слову, женщинам запрещено 23 февраля дарить своим мужчинам часы, а также ножи. Предки верили, что это может привести к разрыву отношений или же к разводу.

Что можно делать 23 февраля

По традиции, 23 февраля следует начинать лечить болезни. Считалось, что от них можно избавиться навсегда. А еще в ночь на 23 февраля снятся точные сны.

Согласно приметам, яркий месяц предупреждает о грозах в скором времени. В том случае, если на протяжении семи дней будет мороз, то ждали теплый март.

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