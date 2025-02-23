Какой сегодня день: 23 февраля

Что произошло 23 февраля
В 1874 году англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал Sphairistike, сегодня все мы знаем ее как большой теннис.
В 1893 году инженер Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.
В США 23 февраля отмечается Национальный день бананового хлеба.
Кто родился 23 февраля
Художник-абстракционист Казимир Малевич (1879−1935).
Философ Карл Ясперс (1883−1969).
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (1929−2008).
Актер Олег Янковский (1944−2009).
Агент Анна Чапман (1982).
Актриса Эмили Блант (1983).
Актриса Дакота Фэннинг (1994).
23 февраля в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. Благоверной княгини Анны Новгородской. Также 23 февраля — День святого Прохора и День памяти святого Лонгина.
Именины
23 февраля именины у Василия, Антона, Аркадия, Геннадия, Германа, Григория, Ивана, Марка, Карпа, Петра, Порфирия, Прохора, Семена, а также у Анны, Валентины и Галины.
23 февраля в народном календаре
На Руси Прохора Печерского называли Весновеем, так как люди верили, что именно в этот день происходит поворот на весну.
А Харалампия считали хранителем от внезапной смерти, поэтому обязательно в этот день молились ему об избавлении от такой кончины.