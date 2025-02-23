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Какой сегодня день: 23 февраля

Знаете ли вы, что ежегодно 23 февраля в Беларуси отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил? О том, чем еще ознаменовано 23 февраля, — в справке Sputnik.

Источник: Sputnik

Что произошло 23 февраля

В 1874 году англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал Sphairistike, сегодня все мы знаем ее как большой теннис.

В 1893 году инженер Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

В США 23 февраля отмечается Национальный день бананового хлеба.

Кто родился 23 февраля

Художник-абстракционист Казимир Малевич (1879−1935).

Философ Карл Ясперс (1883−1969).

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (1929−2008).

Актер Олег Янковский (1944−2009).

Агент Анна Чапман (1982).

Актриса Эмили Блант (1983).

Актриса Дакота Фэннинг (1994).

23 февраля в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. Благоверной княгини Анны Новгородской. Также 23 февраля — День святого Прохора и День памяти святого Лонгина.

Именины

23 февраля именины у Василия, Антона, Аркадия, Геннадия, Германа, Григория, Ивана, Марка, Карпа, Петра, Порфирия, Прохора, Семена, а также у Анны, Валентины и Галины.

23 февраля в народном календаре

На Руси Прохора Печерского называли Весновеем, так как люди верили, что именно в этот день происходит поворот на весну.

А Харалампия считали хранителем от внезапной смерти, поэтому обязательно в этот день молились ему об избавлении от такой кончины.