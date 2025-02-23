Календарь на 23 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День защитника Отечества — государственный праздник в России, который уже больше века отмечают 23 февраля. Его история начинается в 1918 году, когда в разгар Гражданской войны в Советской России создали Рабоче-крестьянскую Красную армию. На следующий год 23 февраля отметили первую годовщину этого события, а начиная с 1922-го празднование Дня Красной армии стало ежегодным. В 1946 году название изменили на День Советской армии, еще через три года — на День Советской армии и Военно-морского флота, подчеркнув роль не только сухопутных войск, но и флота в защите страны. После распада СССР праздник сохранился, но в 1995 году его переименовали в День защитника Отечества. В отличие от советского периода в современной России 23 февраля чествуют не только военных — праздник стал гендерным, с ним принято поздравлять всех мужчин, даже если они никогда не имели отношения к армии.