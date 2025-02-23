«Белые призраки»: как секретный спецназ НКВД «Ходоки» наводил ужас на фашистов и бендеровцев

Весной 1943 года «Ходоки» Мирковского совершили стремительный марш-бросок на 600 километров по маршруту Псков — Витебск — Житомир и 15 апреля взорвали в Житомире местную электростанцию, несколько зданий фашистской администрации и дом, в котором располагалась националистическая газета «Голос Волыни». Эффект был ошеломительный: при взрыве был повреждён кабель связи со ставкой Гитлера. Штаб армии «Центр» оказался отрезан от Берлина. Немцы скрежетали зубами, но поделать ничего не могли: «Ходоки» исчезли, как сквозь землю провалились. Забегая вперёд, нужно сказать, что всего отряд Мирковского выводил из строя кабель связи с Берлином 20 раз! В этот же день группа «ходоков» из пяти человек захватила в офицерской столовой капитана СС Фохта Армина и доставила языка в отряд. При эсэсовце оказались ценные документы.