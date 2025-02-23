«Значит, уже скоро»: 6 предзнаменований, говорящих о том, что США скоро конец

В новогоднюю ночь жители Вашингтона заговорили о дурном предзнаменовании. В полночь, в момент наступления 2025 года, в шпиль здания Конгресса США на Капитолийском холме ударила молния. Вроде бы невелико событие, но одновременно с этим ещё три молнии ударили в три знаковых для американцев объекта. В Нью-Йорке они поразили Всемирный торговый центр и знаменитый небоскрёб, гордость американцев Эмпайр-стейт-билдинг. А четвёртая молния ударила в монумент Джорджу Вашингтону, символизирующий лидерство США во всём мире. При этом удары стихии совпали с массовой забастовкой рабочих, которая бушевала на Восточном побережье США. Совпадение вызвало широкий резонанс в США и было воспринято как плохое знамение.