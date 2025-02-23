«Мне нужна срочная помощь»: Лолита призналась, что всё чаще прикладывается к бутылке

Артистка продолжает ощущать последствия скандальной «голой» вечеринки, что приводит к отменам её выступлений. Совсем недавно она сообщила об отмене запланированного на 5 марта концерта в Волгограде. Кроме того, активисты призвали отменить концерт Лолиты в Перми из-за аморальности певицы. Выступление певицы запланировано на 19 марта 2025 года в местном спортивном комплексе.