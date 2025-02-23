«Эвакуация души». Как нанороботы сделают людей бессмертными

— Мы с вами мыслим с помощью физико-химических и физико-биологических процессов, и, если мы исходим из этого, эти процессы могут быть воспроизведены искусственным образом. Нанороботы перехватывают весь функционал, и, когда естественный мозг перестаёт работать, они перехватывают его сознание и человек даже не замечает, что раньше он мыслил с помощью биохимических и биофизических реакций, а продолжает мыслить с помощью нанороботов. То есть это реализация концепции души, — подчеркнул Александр Кононов.