«Гордимся и поддерживаем вас»: Путин отметил героизм военных в День защитника Отечества

«Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратные дела своих предков. Мы все понимаем, как вам трудно. Гордимся и поддерживаем вас», — сказал российский лидер.