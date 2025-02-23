Путин поздравил с Днём защитника Отечества российских военных

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества. Он обратился к ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил, отметив их мужество и стойкость, проявленные в сложных условиях. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что этот праздник символизирует общенародное уважение и любовь к армии и флоту, а также к тем, кто выбрал военное дело своим призванием. Он отметил важность защиты Родины и признал заслуги всех, кто стоит на страже безопасности страны. Президент также напомнил, что 2025 год будет объявлен годом защитника Отечества.
Кроме того, российский лидер отметил, что текущий год, посвященный 80-летию Великой Победы, также будет отмечен как год Защитника Отечества.
Путин также выразил благодарность российским военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях на территории Украины.
«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», — сказал он.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (55%) ассоциируют День защитника Отечества с Вооруженными силами РФ. Кстати, этот показатель вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Также 23 февраля у россиян связывается с национальным флагом.