Путин поздравил с Днём защитника Отечества российских военных

Путин подчеркнул, что этот праздник символизирует общенародное уважение и любовь к армии и флоту, а также к тем, кто выбрал военное дело своим призванием. Он отметил важность защиты Родины и признал заслуги всех, кто стоит на страже безопасности страны. Президент также напомнил, что 2025 год будет объявлен годом защитника Отечества.