Ученые установили, где на Земле образуются крупнейшие запасы природного водорода

Природный водород (H₂) образуется различными способами, включая разложение органики и расщепление воды под воздействием радиоактивного распада. Потоки этого газа зафиксированы в разных точках мира, включая Мали, где уже действуют пилотные проекты по добыче водорода из осадочных пород.
Группа ученых под руководством Франка Звана из Центра наук о Земле Геймгольца GFZ (Германия) разработала методику поиска месторождений, основанную на моделировании движения тектонических плит. Исследование показало, что наиболее перспективными регионами являются горные хребты, где мантийные породы поднимаются к поверхности и вступают в реакцию с водой, высвобождая водород.
Этот процесс называется серпентинизацией — он происходит при температуре 200−350°C, когда минералы мантии вступают в химическую реакцию с водой, образуя серпентин и выделяя водород. Наиболее благоприятные условия для этого ученые выявили не в рифтовых зонах, а в горных системах, где циркулирует больше воды, а температурный режим остается умеренным.
Главные зоны образования природного водорода.
Исследование подтвердило, что крупнейшие запасы H₂ могут формироваться в:
Пиренеях (Франция) — здесь зафиксированы выходы природного водорода. Западных Альпах — отмечено повышенное содержание H₂. Кавказе — в советское время скважина поставляла водород несколько месяцев подряд. Западной части альпийского складчатого пояса, который ученые считают наиболее перспективным регионом для добычи водорода.
По расчетам исследователей, в горных хребтах ежегодно образуется в 20 раз больше водорода, чем в рифтовых зонах. Кроме того, там чаще встречаются песчаники, способные служить природными резервуарами газа.
Этот прорыв в геологии открывает новые возможности для использования природного водорода как экологически чистого источника энергии. Ученые уверены, что их модель поможет находить новые крупные месторождения, способные обеспечить устойчивую альтернативу традиционным углеводородам.