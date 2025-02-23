Ученые установили, где на Земле образуются крупнейшие запасы природного водорода

Этот процесс называется серпентинизацией — он происходит при температуре 200−350°C, когда минералы мантии вступают в химическую реакцию с водой, образуя серпентин и выделяя водород. Наиболее благоприятные условия для этого ученые выявили не в рифтовых зонах, а в горных системах, где циркулирует больше воды, а температурный режим остается умеренным.