Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды

В 2025 году чествование Героев России приобретает особое значение, так как этот год объявлен Годом защитника Отечества. Вручение государственных наград станет первым в этом году, в то время как предыдущая церемония проходила 9 декабря, в День героев Отечества. На ней президент вручил медали «Золотая Звезда» более 300 военным и гражданским лицам, проявившим выдающееся мужество и героизм, в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.