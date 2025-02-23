Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества проведет торжественное мероприятие в Кремле, где встретится с защитниками и Героем России, вручая им государственные награды.
В этот день также состоятся традиционные мероприятия, в которых президент участвует 23 февраля. Одной из главных традиций является возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, где Путин обычно присутствует вместе с министром обороны, ветеранами и учащимися суворовских училищ.
В 2025 году чествование Героев России приобретает особое значение, так как этот год объявлен Годом защитника Отечества. Вручение государственных наград станет первым в этом году, в то время как предыдущая церемония проходила 9 декабря, в День героев Отечества. На ней президент вручил медали «Золотая Звезда» более 300 военным и гражданским лицам, проявившим выдающееся мужество и героизм, в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.
Ранее в преддверии Дня защитника Отечества российские военные, раненные в ходе СВО, получили награды. Ордена и медали солдатам и офицерам вручил замглавы Минобороны РФ, генерал-майор Павел Фрадков, который 21 февраля посетил госпиталь имени А. А. Вишневского.