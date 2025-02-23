Бивол повесил флаг России в раздевалке перед боем против Бетербиева

Ранее сообщалось, что бывшей жене питерского боксера Дмитрия Бивола поступили угрозы убийством после его громкого боя с Артуром Бетербиевым. Женщине начали поступать угрозы в личные сообщения, а на адрес её дома, где она живет с детьми, приходили странные посылки.