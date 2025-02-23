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Бивол повесил флаг России в раздевалке перед боем против Бетербиева

Бой состоится в ночь на 23 февраля в Эр-Рияде.

Источник: Аргументы и факты

Российский боксер Дмитрий Бивол повесил флаг России в своей раздевалке перед поединком с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщила команда спортсмена, пишет ТАСС.

Бой состоится в ночь на 23 февраля в Эр-Рияде. В раздевалке Бивола будут находиться флаги России и Киргизии. Эти флаги станут важной частью его выхода на ринг.

Представитель команды отметил, что наличие флагов подчеркивает гордость Бивола за свои корни и его стремление представить свою страну на международной арене.

Ранее сообщалось, что бывшей жене питерского боксера Дмитрия Бивола поступили угрозы убийством после его громкого боя с Артуром Бетербиевым. Женщине начали поступать угрозы в личные сообщения, а на адрес её дома, где она живет с детьми, приходили странные посылки.