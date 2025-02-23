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В России запретили продажу просроченных лекарств

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, запрет также коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Источник: © РИА Новости

«Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки “Честный знак” или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения», — сказал Леонов.

Парламентарий отметил, что данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, особенно это касается самой уязвимой категории граждан — пенсионеров, от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств.

«Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы “Честный знак” поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

медицина