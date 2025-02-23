«Вашингтон» забросил 8 шайб «Питтсбургу», но Овечкин остался без очков

Сейчас на счету Овечкина 43 очка (26 голов +17 передач) в 40 играх регулярного чемпионата. В последней перед перерывом в НХЛ игре россиянин отдал три голевых паса в игре с «Ютой», однако «Вашингтон» проиграл тот матч.