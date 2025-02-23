Бивол победил Бетербиева в реванше за звание абсолютного чемпиона

Их первый бой состоялся в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Бивола. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником.
Оба бойца после поединка не стали исключать возможное проведение третьего боя.
Ранее стало известно, что победивший Тайсона Джейк Пол подерётся с братом Логаном 27 марта. Напомним, что в ноябре 2024 года Джейк Пол выступал против легендарного американского супертяжеловеса, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.