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Бивол победил Бетербиева в реванше за звание абсолютного чемпиона

23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене Venue Riyadh Season состоялся реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола по решению судей.
Источник: Life.ru

Их первый бой состоялся в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Бивола. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником.

Оба бойца после поединка не стали исключать возможное проведение третьего боя.

Ранее стало известно, что победивший Тайсона Джейк Пол подерётся с братом Логаном 27 марта. Напомним, что в ноябре 2024 года Джейк Пол выступал против легендарного американского супертяжеловеса, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.