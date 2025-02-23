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Бодрые и мегапозитивные хабаровчане массово облились холодной водой в — 12 градусов: фото

Вчера было очень бодро и свежо десяткам хабаровчан.

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Профессиональные и начинающие пловцы, мужчины и женщины, пенсионеры и даже дети облились холодной водой в −12 градусов. Международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — модно» проходит не первый год, на этот раз событие посвятили празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На стадионе «Юность» собралось 70 активных хабаровчан. Прежде чем начать, прошла короткая тренировка, инструктаж и подготовка к мероприятию в поддержку страны. А в завершении акции всех участников ждали общая фотосессия и согревающий чай. Фото смельчаков на самой здоровой акции — смотрите в нашем ярком фоторепортаже.

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