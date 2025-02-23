Бодрые и мегапозитивные хабаровчане массово облились холодной водой в — 12 градусов: фото

Профессиональные и начинающие пловцы, мужчины и женщины, пенсионеры и даже дети облились холодной водой в −12 градусов. Международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — модно» проходит не первый год, на этот раз событие посвятили празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.