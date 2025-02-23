В «Современнике» состоялась премьера спектакля о бойцах СВО «Позывной Тишина»

Спектакль представляет собой монолог-исповедь, основанный на истории современника по имени Артём. Зрители увидели ключевые моменты его жизни: уход на спецоперацию, предательство, боевые действия и сложный моральный выбор.
В постановке впервые участвовали артисты двух театров — Театра Олега Табакова и «Современника». Главную роль исполнил Николай Клямчук. Идея спектакля возникла в рамках лаборатории арт-кластера «Таврида», где режиссёр общался с участниками и ветеранами спецоперации.
Ранее Life.ru писал, что в удмуртском селе Ершовка воспитанникам детского сада «Колосок» показали кукольный спектакль о Колобке. Вот только в изменённой версии сказочный герой сбегает, чтобы отправиться в армию.