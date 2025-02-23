Визу в Грузию потребовали у россиян при регистрации в Turkish Airlines

Елена пояснила, что не собирается оставаться в Грузии год, а в Россию поедет через перевал «Верхний Ларс». «Мы пока не решили, на чем будем ехать — автобус или такси, перевал сейчас закрыт из-за погодных условий. Я объяснила по-испански, что перевал закрыт, но сотрудник заявил, что им необходимо подтверждение того, что мы улетим из Грузии», — сообщила пассажирка.