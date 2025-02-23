Визу в Грузию потребовали у россиян при регистрации в Turkish Airlines

Елена с подругой летела из столицы Аргентины в Тбилиси с пересадкой в Стамбуле.
«Мы подошли к стойке регистрации в аэропорту Буэнос-Айреса, показали наши билеты. Но нас начали спрашивать по поводу визы, я объяснила, что нам она не нужна, однако сотрудники сказали — нет, вам нужна будет виза после года пребывания в Тбилиси», — рассказала Елена.
Елена пояснила, что не собирается оставаться в Грузии год, а в Россию поедет через перевал «Верхний Ларс». «Мы пока не решили, на чем будем ехать — автобус или такси, перевал сейчас закрыт из-за погодных условий. Я объяснила по-испански, что перевал закрыт, но сотрудник заявил, что им необходимо подтверждение того, что мы улетим из Грузии», — сообщила пассажирка.
По ее словам, сотрудники на стойке регистрации аргументировали требование тем, что в ином случае им грозят «штрафные санкции» от авиакомпании Turkish Airlines. Елена в итоге начала приобретать билет из Тбилиси в РФ, за это время на стойке регистрации сменился сотрудник и пришлось объяснять всё заново, это заняло порядка 40 минут.
«У них также возникли проблемы с программой, так как она требовала конкретную визу, сотрудники бегали, разбирались. В итоге все получилось», — говорит Елена.
По ее словам, на авиабилеты из Грузии в РФ ей с подругой пришлось отдать порядка 32,5 тысяч рублей.
РИА Новости запросило комментарий у авиакомпании.
Turkish Airlines с конца февраля 2024 года не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане.
Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Ситуации с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в ряд стран Северной и Южной Америки с транзитом в Стамбуле остаются, но массовых обращений нет, говорил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
В этой связи ГК настоятельно рекомендует следующим в этом направлении пассажирам во избежание проблем с транзитной пересадкой в Стамбуле заблаговременно знакомиться с правилами перевозки и режимом въезда, установленным конкретными странами, данная информация имеется на сайте авиакомпании. По словам Буравова, авиакомпания стремится к их соблюдению, чтобы избежать сложностей и дополнительных финансовых расходов в связи с возвращением тех людей, которых не примут в вышеупомянутых странах.
С мая 2024 года число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь другими авиакомпаниями в страны Латинской Америки. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России одним бронированием.