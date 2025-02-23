Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Особое внимание было уделено предстоящему юбилею — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в 2025 году. Белоусов подчеркнул, что подвиг советского народа, разгромившего нацизм, стал примером исключительной стойкости и самоотверженности. Он также отметил, что нынешние защитники, участники специальной военной операции, достойно продолжают традиции фронтовиков, сражаясь с неонацизмом и защищая суверенитет страны и безопасность граждан.