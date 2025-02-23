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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр с особым чувством благодарности обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В опубликованной телеграмме отмечается, что этот праздник, ставший всенародным, символизирует героическое прошлое страны и подвиги тех, кто защищал родную землю в разные исторические эпохи.

Особое внимание было уделено предстоящему юбилею — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в 2025 году. Белоусов подчеркнул, что подвиг советского народа, разгромившего нацизм, стал примером исключительной стойкости и самоотверженности. Он также отметил, что нынешние защитники, участники специальной военной операции, достойно продолжают традиции фронтовиков, сражаясь с неонацизмом и защищая суверенитет страны и безопасность граждан.

Министр пожелал военнослужащим и ветеранам счастья, благополучия и успехов в службе и трудовой деятельности на благо России, особо выразив благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, чье мужество и героизм стали образцом любви и преданности родине.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества. Он обратился к ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил, отметив их мужество и стойкость, проявленные в сложных условиях.