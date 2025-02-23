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Массовое побоище: толпа мужчин подралась во Владивостоке

У кафе на Аллилуева во Владивостоке произошла массовая драка.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке рядом с одним из кафе, расположенных на улице Алеутской, толпа мужчин устроила побоище. Одному из участников драки досталось так, что на асфальте остались следы его крови. Кто-то из очевидцев снял на видео произошедшее, судя по кадрам, в «разборках» участвовали около десятка человек. Что же они не поделили — выяснит полиция, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В пресс-службе МВД сообщили, что в ведомстве уже назначили проверку по данному инциденту. Однако, несмотря на то, что кто-то в этой потасовке явно пострадал, никто из участников конфликта не написал заявление в полицию. В больницы и поликлиники города тоже никто из подозреваемых не обращался. Отделались малой кровью, но, так уж вышло, попали в Интернет.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как толпа мужчин напала на клуб в Приморье.