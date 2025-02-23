Массовое побоище: толпа мужчин подралась во Владивостоке

В пресс-службе МВД сообщили, что в ведомстве уже назначили проверку по данному инциденту. Однако, несмотря на то, что кто-то в этой потасовке явно пострадал, никто из участников конфликта не написал заявление в полицию. В больницы и поликлиники города тоже никто из подозреваемых не обращался. Отделались малой кровью, но, так уж вышло, попали в Интернет.