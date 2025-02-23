Бьёмся за плей-офф: «Адмирал» переиграл «Барыс» в Астане

«Довольны результатом, довольны победой. Но качество игры хромало, было много брака. Может, это связано с паузой, сложно сказать. Иногда показывали хороший хоккей, а иногда начинали показывать то, что мы не тренируем, не работаем, и тогда соперник нас за это наказывал. Но нам сейчас каждая победа нужна, бьёмся за плей-офф», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.