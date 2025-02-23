Бьёмся за плей-офф: «Адмирал» переиграл «Барыс» в Астане

«Адмирал» переиграл аутсайдера лиги «Барыс» из Астаны на выезде — 4:2. «Моряки» продолжают борьбу за плей-офф и переместились с восьмого на седьмое место в восточной конференции, сообщает ИА PrimaMedia.
Первый гол не заставил себя долго ждать. Уже на третьей минуте игрок «Барыса» Роман Старченко убежал один на один и переиграл вратаря. «Адмирал» ответил ближе к перерыву — Никита Сошников точно бросил из круга вбрасывания. Стоит отметить, что Сошников проводил свою 400-ю игру в КХЛ.
Во втором отрезке «Адмирал» вышел вперёд благодаря голу Степана Старкова. Форвард «моряков» забил сразу после выигранного вбрасывания возле ворот Андрея Шутова. А в третьем периоде гости стали наращивать отрыв: Егор Петухов классно разобрался на пятаке. Шайба стала для форварда 23-й в сезоне.
На 48-й минуте Алихан Асетов и Джек Родуолд устроили драку и получили по двойному малому штрафу каждый. Бой, кажется, помешал «Барысу» сосредоточиться — через несколько секунд после возобновления встречи Аркадий Шестаков сделал счёт 4:1. «Барыс» ответил на это голом Динмухамеда Кайыржана. 4:2 — победа «Адмирала».
«Довольны результатом, довольны победой. Но качество игры хромало, было много брака. Может, это связано с паузой, сложно сказать. Иногда показывали хороший хоккей, а иногда начинали показывать то, что мы не тренируем, не работаем, и тогда соперник нас за это наказывал. Но нам сейчас каждая победа нужна, бьёмся за плей-офф», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.