Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль назвал условие освобождения палестинских заключенных

Израильские власти отложили решение об освобождении более 600 палестинских заключенных.

Источник: Аргументы и факты

Израиль принял решение отложить освобождение более 600 палестинских заключенных, которое было запланировано на 22 февраля.

Причиной этого шага стало требование, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС прекратило проводить церемонии, сопровождающие освобождение израильских заложников в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что такие церемонии унижают честь заложников и используются в пропагандистских целях.

В заявлении израильского правительства отмечается, что неоднократные нарушения со стороны ХАМАС, включая оскорбительные действия во время процесса обмена заложниками, стали основным фактором, повлиявшим на решение о переносе освобождения.

Израильские власти подчеркивают, что освобождение палестинских заключенных будет возможно только при условии, что следующие мероприятия не будут сопровождаться унизительными действиями.

22 февраля в секторе Газа состоялись три передачи заложников. Сначала были освобождены двое, затем трое, и в завершение еще один. Эти события подчеркивают сложность ситуации и продолжающееся напряжение между сторонами.

Ранее стало известно об освобождении в секторе Газа россиянина Александра Труфанова. Процесс передачи состоялся в провинции Хан-Юнис в южной части Газы.