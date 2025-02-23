Вагнер подчеркнул, что российские солдаты непрерывно выполняют свою службу, обеспечивая мирную жизнь граждан и способствуя процветанию страны. Он отметил, что российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой и самоотверженностью, и в настоящее время продолжают демонстрировать эти качества в боях.