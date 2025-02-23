Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов отметили отвагу российских военных

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находясь на борту Международной космической станции (МКС), в опубликованном видеоролике, поздравили российских военнослужащих с Днем защитника Отечества.
Они подчеркнули их смелость, профессионализм и стойкость духа.
Овчинин отметил, что этот день посвящен всем, кто выбрал путь служения Родине, защищая ее границы и интересы. Он подчеркнул, что те, кто охраняет мир и безопасность граждан, ставят интересы страны выше личных.
Гребенкин добавил, что военную службу выбирают решительные люди, которые проявляют свою любовь к Родине не словами, а делами. Он выразил благодарность всем военнослужащим, пожелав им здоровья, успехов и возвращения домой с победой.
Вагнер подчеркнул, что российские солдаты непрерывно выполняют свою службу, обеспечивая мирную жизнь граждан и способствуя процветанию страны. Он отметил, что российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой и самоотверженностью, и в настоящее время продолжают демонстрировать эти качества в боях.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.