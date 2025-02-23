Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозная погода отступает в Челябинской области

В воскресенье, 23 февраля, в Челябинской области на севере будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге — облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Температура воздуха днем составит от −5 до −10 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 17.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −7 до −9 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 23 февраля, у Акима, Анастасия, Анны, Антона, Аркадия, Валентины, Валериана, Василия, Галины, Геннадия, Германа, Григория, Ивана, Карпа, Луки, Марка, Петра, Пимена, Прохора, Семена.

Между прочим, 23 февраля 2025 года отмечают Прохоров день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя Не приглашать посторонних к себе домой. Дело в том, что они принесут неприятности.