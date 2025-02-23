Морозная погода отступает в Челябинской области

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −7 до −9 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 23 февраля, у Акима, Анастасия, Анны, Антона, Аркадия, Валентины, Валериана, Василия, Галины, Геннадия, Германа, Григория, Ивана, Карпа, Луки, Марка, Петра, Пимена, Прохора, Семена.
Между прочим, 23 февраля 2025 года отмечают Прохоров день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя Не приглашать посторонних к себе домой. Дело в том, что они принесут неприятности.