Андреева посетовала, что не может отпраздновать победу в Дубае шампанским

«Я даже не знаю, чего хочу. Когда я задумываюсь об этом, я понимаю, что у меня есть всё, о чем я когда-либо мечтала. Я выиграла турнир, достигла цели, которую ставила перед собой на конец года. Моя семья рядом со мной, путешествует со мной. У меня прекрасная команда. Я не знаю, что мне ещё нужно. Я чувствую себя абсолютно счастливой», — поделилась теннисистка.