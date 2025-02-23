ХК «Амур» не смог отыграться и на одну шайбу уступил омскому «Авангарду»

Хабаровский «Амур» потерпел обидное поражение с отрывом в одну шайбу от омского «Авангарда» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает Telegram-канал «Территория Тигров».
Встреча, прошедшая 22 февраля на «G Drive Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Омский клуб обеспечил себе преимущество еще в двух первых периодах — отличились Игумнов и Якупов. «Амур» активизировался в заключительной двадцатиминутке, создав немало опасных моментов, но пробить Бердина удалось лишь на последней секунде матча. Единственную шайбу хабаровчан забросил Барулин с передачи Талалуева и Броссо.
Несмотря на итоговый результат, «Амур» выглядел достойно: команда перебросала соперника — 59 против 58, чаще попадала в створ — 33 против 23, а также доминировала в силовой борьбе — 25 против 18. Однако надежная игра Бердина не позволила дальневосточникам рассчитывать на большее.