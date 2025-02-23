ХК «Амур» не смог отыграться и на одну шайбу уступил омскому «Авангарду»

Встреча, прошедшая 22 февраля на «G Drive Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Омский клуб обеспечил себе преимущество еще в двух первых периодах — отличились Игумнов и Якупов. «Амур» активизировался в заключительной двадцатиминутке, создав немало опасных моментов, но пробить Бердина удалось лишь на последней секунде матча. Единственную шайбу хабаровчан забросил Барулин с передачи Талалуева и Броссо.