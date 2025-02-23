В Омской области завтра потеплеет до −10 градусов

Завтра в понедельник, 24 февраля, в Омске ожидается незначительное потепление. Столбик термометра максимально поднимется до −5 градусов. О том, какая будет погода в Омске 24 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.