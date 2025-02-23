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В Омской области завтра потеплеет до −10 градусов

Осадков в этот день не ожидается.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в понедельник, 24 февраля, в Омске ожидается незначительное потепление. Столбик термометра максимально поднимется до −5 градусов. О том, какая будет погода в Омске 24 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха будет в пределах −13…-18 градусов. Местами столбик термометра опустится до −20…-25 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют туман, изморозь. На дорогах возможна гололедица.

Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра будет достигать 4−9 метров в секунду.