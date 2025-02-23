Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 февраля 2025

Погода в Иркутске 23 февраля 2025 года, обещает быть теплой. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем температура воздуха составит −3 градуса. Также возможен холодный, порывистый ветер.
Погода в Иркутске 23 февраля 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 4−9 м/с, температура −3…-5, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то там потеплеет до 0 градусов. Местами столбик термометра покажет −9…-14 градусов. Также прогнозируют небольшой снег и поземки. Ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 февраля 2025 и регионе.