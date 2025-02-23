Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 февраля 2025

Что касается остальных частей региона, то там потеплеет до 0 градусов. Местами столбик термометра покажет −9…-14 градусов. Также прогнозируют небольшой снег и поземки. Ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 февраля 2025 и регионе.