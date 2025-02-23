В Челябинске определились, когда запустят платные парковки

В центральной части города создадут 1550 платных парковочных мест. Зоны охватят проспект Ленина, улицы Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Елькина, Сони Кривой, Пушкина, Карла Либкнехта, а также Театральную и Привокзальную площади.
Плата будет взиматься в будни с 8 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни парковку сделают бесплатно. Первые 15 минут стоянки для всех автомобилистов будут без оплаты. Нарушителям грозит штраф в 1000 рублей.
Бесплатная парковка предусмотрена для автомобилей инвалидов, экстренных служб и участников Великой Отечественной войны. Местные власти рассматривают расширение льгот: в список могут войти многодетные семьи и ветераны боевых действий.