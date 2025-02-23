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В Челябинске определились, когда запустят платные парковки

Предстоящим летом в центре Челябинска начнут действовать первые платные парковки. Тариф составит 30 рублей в час, однако для ряда категорий предусмотрены льготы. Проект, презентованный в городской думе, будет реализован в три этапа.

В центральной части города создадут 1550 платных парковочных мест. Зоны охватят проспект Ленина, улицы Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Елькина, Сони Кривой, Пушкина, Карла Либкнехта, а также Театральную и Привокзальную площади.

Плата будет взиматься в будни с 8 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни парковку сделают бесплатно. Первые 15 минут стоянки для всех автомобилистов будут без оплаты. Нарушителям грозит штраф в 1000 рублей.

Бесплатная парковка предусмотрена для автомобилей инвалидов, экстренных служб и участников Великой Отечественной войны. Местные власти рассматривают расширение льгот: в список могут войти многодетные семьи и ветераны боевых действий.