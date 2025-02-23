Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Спортсмен подчеркнул, что провел бой с полной самоотдачей от первого до последнего раунда и был уверен в себе значительно больше, чем в прошлый раз. Он отметил, что ожидал более агрессивного начала от соперника и понимал, насколько сложно сдерживать его давление. По словам Бивола, несмотря на усталость, он сумел наносить больше ударов, что стало ключевым фактором в поединке.