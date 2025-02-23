Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Дмитрий Бивол, ставший абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, заявил, что в реванше с Артуром Бетербиевым чувствовал себя увереннее по сравнению с их первым боем. Свои впечатления он озвучил сразу после завершения поединка.
В ночь на 23 февраля в Эр-Рияде Бивол одержал победу над Бетербиевым, завоевав титул абсолютного чемпиона. Судьи зафиксировали счет 114:114, 116:112, 115:113. Их первая встреча завершилась победой Бетербиева.
Спортсмен подчеркнул, что провел бой с полной самоотдачей от первого до последнего раунда и был уверен в себе значительно больше, чем в прошлый раз. Он отметил, что ожидал более агрессивного начала от соперника и понимал, насколько сложно сдерживать его давление. По словам Бивола, несмотря на усталость, он сумел наносить больше ударов, что стало ключевым фактором в поединке.
Чемпион также рассказал, что за последние годы столкнулся со многими трудностями, выразил благодарность своей команде и отцу за поддержку. Он подтвердил готовность к третьему бою с Бетербиевым, но отметил, что сначала намерен восстановиться после травм, полученных во время подготовки.
После этой победы Бивол завладел поясами по версиям WBC, IBF и WBO, а также вернул себе титул суперчемпиона мира WBA, которым ранее владел.
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