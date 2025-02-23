Сильные снегопады пройдут в Челябинской области 23 февраля

По информации синоптиков, в воскресенье в северной половине еще удержится переменная облачность, а в южной — облачно с прояснениями, местами будет идти небольшой снег, на юге — умеренный, на крайнем юге — сильный, кое-где образуются метели, на дорогах — гололедица.
Ветер северо-восточный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 16 м/с. Температура воздуха минус 3−8, в низинах — до 11 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 6−11 м/с, минус 5−7.
В 7.30 утра в центре города минус 14, влажность 66%, ветер северо-восточный 2 м/с, атмосферное давление значительно выше нормы — 754 мм ртутного столба, норма 742 мм.
Циклон, медленно идущий с Поволжья на запад Казахстана, в ближайшие двое суток вызовет снегопады и метели на юге Челябинской области. Снежный покров подрастет в этих районах на 10−13 сантиметров.
«Ложбина молодого южного циклона и пролегающий в ней фронтальный раздел будут оказывать влияние на южную половину, к понедельнику, оттесняя антициклон, постепенно распространит зону осадков и на север. Кроме того, прохождение атмосферного фронта обусловит также усиление ветра с порывами до 15−17 м/с», — прогнозируют синоптики.