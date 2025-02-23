Сильные снегопады пройдут в Челябинской области 23 февраля

«Ложбина молодого южного циклона и пролегающий в ней фронтальный раздел будут оказывать влияние на южную половину, к понедельнику, оттесняя антициклон, постепенно распространит зону осадков и на север. Кроме того, прохождение атмосферного фронта обусловит также усиление ветра с порывами до 15−17 м/с», — прогнозируют синоптики.