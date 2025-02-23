Часть домов в Октябрьском районе Иркутска останется без отопления 24 февраля

Отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025 затронет часть домов. Как сообщили в тг-канале оператора тепловых сетей, работы проведут для предупреждения аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по ул. Лызина, 32 и Байкальская, 230, 234. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказано в сообщении.
Под отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025 попадают часть домов на улицах Авиаторов, Советская, Лызина, Красноярская, Байкальская, Сибирская, Семена Лагоды и Дальневосточная, а также переулки Угольный, Пограничный и Космический. Со временем отключения можно ознакомиться в фотокарточке.
Отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025. Фото: Оператор тепловых сетей города.