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Часть домов в Октябрьском районе Иркутска останется без отопления 24 февраля

Специалисты отремонтируют сети по улицам Лызина и Байкальская.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025 затронет часть домов. Как сообщили в тг-канале оператора тепловых сетей, работы проведут для предупреждения аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025.

— Проведём ремонт тепловой сети по ул. Лызина, 32 и Байкальская, 230, 234. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказано в сообщении.

Под отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025 попадают часть домов на улицах Авиаторов, Советская, Лызина, Красноярская, Байкальская, Сибирская, Семена Лагоды и Дальневосточная, а также переулки Угольный, Пограничный и Космический. Со временем отключения можно ознакомиться в фотокарточке.

Отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025. Фото: Оператор тепловых сетей города.