Часть домов в Октябрьском районе Иркутска останется без отопления 24 февраля

Под отключение отопления в Октябрьском районе Иркутска 24 февраля 2025 попадают часть домов на улицах Авиаторов, Советская, Лызина, Красноярская, Байкальская, Сибирская, Семена Лагоды и Дальневосточная, а также переулки Угольный, Пограничный и Космический. Со временем отключения можно ознакомиться в фотокарточке.