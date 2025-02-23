Южноуральцы стали реже разводиться

Согласно данным Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, количество разводов сократилось на 5% по сравнению с 2023 годом. Итоги года были представлены на расширенном заседании коллегии ведомства.
Как сообщила председатель Госкомитета Людмила Рерих, регион выполнил целевые показатели, установленные Минюстом РФ на 2024 год. Всего отделами ЗАГС осуществлено 415924 юридически значимых действия, включая 124191 акт гражданского состояния. Из них 46130 — регистрация браков; 29160 — оформление рождений детей.
В демографической статистике отмечен рост числа новорожденных мальчиков — их оказалось на 2,7% больше, чем девочек. Наиболее популярными именами стали: Михаил, Артем и Александр — среди мальчиков; София, Ева и Анна — среди девочек.