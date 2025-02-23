Власти Владивостока благоустроят парк «Утиная заводь» у протоки Солёная

Администрация Владивостока снесёт в ближайшее время поможет общественникам благоустроить популярное место отдыха — парк «Утиная заводь» в районе протоки Солёной реки Богатая. Здесь снесут незаконные гаражи, поставят торговые павильоны. Кроме того, русло самой протоки окончательно расчистят от мусора.
«Саму реку Богатая мы уже полностью прошли. Осталось немного работ по чистке от мусора в самой протоке Солёная. Техника сейчас ушла на другой объект, но скоро вернётся», — прокомментировал на встрече со СМИ глава Владивостока Константин Шестаков.
Проблемы расчистки водоема волнуют местных жителей уже давно.
«Когда речка тает, со дна поднимается много мусора, — рассказывает председатель ТОС “Спутник Владивостока” Елена Холявко. — Протока извилистая и быстро засоряется. Со дна поднимаются шины. А рядом контейнерная площадка с завалами мусора, который тоже попадает в водоохранную зону».
В прошлом году на реке Богатой и протоке Солёная администрация Владивостока уже провела большие работы по расчистке русла от мусора.
В дальнейших планах — снос незаконных гаражей, появление торгового объекта, совмещенного со стационарным общественным туалетом.
Общественное пространство «Утиная заводь» появился благодаря общественникам из местного ТОС. В течение нескольких лет на средства краевого гранта и благодаря поддержки Фонда президентских грантов тут была благоустроена прогулочная зона. Появились площадка для детей. Концепция общественного пространства — первый во Владивостоке парк у реки. Каждый год в марте сюда прилетают уникальные утки-мандаринки.
«Река Богатая — любимое место отдыха всего района. Мы хотим, чтобы оно было более уютным», — пояснила Елена Холявко.
Администрация города, по поручению мэра, сейчас также будет решать вопросы увеличения числа пропускных труб на протоке Солёная, переноса площадки ТКО, асфальтирования территории около местной школы.
«Благоустройства в районе Садгорода будет масштабное», — следует из сообщения пресс-службы администрации Владивостока.