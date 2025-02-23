Власти Владивостока благоустроят парк «Утиная заводь» у протоки Солёная

Общественное пространство «Утиная заводь» появился благодаря общественникам из местного ТОС. В течение нескольких лет на средства краевого гранта и благодаря поддержки Фонда президентских грантов тут была благоустроена прогулочная зона. Появились площадка для детей. Концепция общественного пространства — первый во Владивостоке парк у реки. Каждый год в марте сюда прилетают уникальные утки-мандаринки.