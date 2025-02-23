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От 14 градусов мороза до 17 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 23 февраля, в Алматы и Шымкенте обещают теплую погоду без осадков, а в Астане ночью прогнозируют мороз. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет малооблачно, осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до −7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Днем термометры покажут до −2 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.