От 14 градусов мороза до 17 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Сегодня в Алматы будет малооблачно, осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до −7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Днем термометры покажут до −2 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 4,5 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.