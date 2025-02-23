В шести регионах Казахстана ограничено движение на трассах

По состоянию на 08:00 23 февраля 2025 года на 9 республиканских автомобильных дорогах в 6 областях введено ограничение движения.
Акмолинская область
- автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ» км 856−915 (граница СКО — п. Жаксы).
Актюбинская область
- автодорога «Актобе — Уральск — граница РФ» км 526−618 (граница ЗКО — п. Кобда);
- автодорога «Актобе — Уральск — граница РФ» км 618−702 (п. Кобда-п. Маржанбулак);
- автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 14−255 (г. Актобе — с. Карауылкелды);
- автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 255−337 (от села Карауылкелды до границы Атырауской области);
Атырауская область
- автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 337−492 (граница Актюбинской области — с. Макат);
- автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 492−508 (с. Макат — п. Доссор);
- автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — морской порт Актау» км. 3−120, (п. Доссор-п. Кульсары).
Западно-Казахстанская область
- автодорога «Актобе — Уральск — граница РФ» км 273−394 (п. Барбастау-п. Жымпиты).
- автодорога «Актобе — Уральск — граница РФ» км 394−526 (п. Жымпиты — граница Актюбинской области).
- автодорога «Уральск-Таскала-гр.РФ» км 4−104 (г. Уральск-гр.РФ).
Область Жетісу
- автодорога «Ушарал-Достык-граница КНР» км 84−164 (п. Коктума — ст. Достык).
Северо-Казахстанская область
- автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ» км 846−856 (граница Акмолинской области — поворот на село Тахтаброт).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 161 единицы спецтехники и 306 специалистов.