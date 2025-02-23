Хоценко: Омская область может стать пилотным регионом для развития ГИС ОМС

Виталий Хоценко сообщил о готовности Омской области стать пилотным регионом для развития новой системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Губернатор обсудил этот вопрос с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Беланиным.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия и совместной работы в рамках нацпроектов и информатизации в сфере здравоохранения.
«В этом году федеральная субсидия для Омской области увеличилась на 6 млрд рублей, а по итогам 2024 года были получены более 660 млн рублей дополнительных средств на развитие системы здравоохранения», — рассказал Виталий Хоценко.
Ранее «КП Омск» сообщала, что с 1 апреля в Омской области могут увеличить соцвыплаты для медработников.