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Хоценко: Омская область может стать пилотным регионом для развития ГИС ОМС

Когда новая система развития обязательного медицинского страхования может появиться в регионе, не уточняется.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко сообщил о готовности Омской области стать пилотным регионом для развития новой системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Губернатор обсудил этот вопрос с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Беланиным.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия и совместной работы в рамках нацпроектов и информатизации в сфере здравоохранения.

«В этом году федеральная субсидия для Омской области увеличилась на 6 млрд рублей, а по итогам 2024 года были получены более 660 млн рублей дополнительных средств на развитие системы здравоохранения», — рассказал Виталий Хоценко.

Ранее «КП Омск» сообщала, что с 1 апреля в Омской области могут увеличить соцвыплаты для медработников.