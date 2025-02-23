Более 100 человек спасли из снежного плена в Костанайской области

На закрытом участке трассы «Аулиеколь-Жалдама» сотрудники МЧС спасли 98 человек, 18 из которых дети. Из семеро спасённых, в том числе шестеро детей, доставлены в пункт обогрева села Амантогай. Также из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксированы восемь легковых автомобилей. В Сарыкольском районе, в пяти километрах от села Соналы, на дороге «Сарыколь-Комсомольское», снежного заноса на очищенный участок трассы отбуксировали один легковой автомобиль, в салоне которого находились два человека.