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В День защитника Отечества в Башкирии разбушуется метель

Стало известно, каким будет последний выходной день зимы.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на 23 февраля. По данным Башгидрометцентра, на юг республики обрушится метель и сильный ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с.

— Температура воздуха днем составит −2,-7°, по юго-востоку до −12°, — уточнили синоптики.

Начало рабочей недели изменение погоды не принесет. В южных районах Башкирии продолжит бушевать метель, столбики термометров в ночные часы опустятся до 9,-14°, днем температура прогреется до −3,-8°.

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