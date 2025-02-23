В День защитника Отечества в Башкирии разбушуется метель

Озвучен прогноз погоды на 23 февраля. По данным Башгидрометцентра, на юг республики обрушится метель и сильный ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с.
— Температура воздуха днем составит −2,-7°, по юго-востоку до −12°, — уточнили синоптики.
Начало рабочей недели изменение погоды не принесет. В южных районах Башкирии продолжит бушевать метель, столбики термометров в ночные часы опустятся до 9,-14°, днем температура прогреется до −3,-8°.
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